Держкомісія послабила карантин в Київській та Миколаївській областях
Обмеження для «жовтої» карантинної зони в обох областях почнуть діяти з 1 травня
Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій скасувала «червону» карантинну зону в Київській та Миколаївській областях. Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов в п’ятницю, 30 квітня.
Вже з суботи, 1 травня, на території цих областей почнуть діяти обмеження, передбачені для «жовтої» зони.
Які обмеження передбачає «жовта» карантинна зона:
- у громадських будівлях обов’язкове носіння масок або респіраторів;
- під час масових заходів допускається одна особа на 5 кв. м;
- кінотеатри можуть бути наповнені тільки на 50%;
- перевезення пасажирів у громадському транспорті дозволяється тільки у масках та на пасажирських сидіннях;
- відвідування установ соцзахисту, в яких перебувають люди похилого віку (крім тих, що надають послуги).
Зазначимо, що з 1 травня до «жовтої» карантинної зони переведуть і Київ. Відповідне рішення урядова комісія прийняла ще 28 квітня.
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