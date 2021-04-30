Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій скасувала «червону» карантинну зону в Київській та Миколаївській областях. Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов в п’ятницю, 30 квітня.

Вже з суботи, 1 травня, на території цих областей почнуть діяти обмеження, передбачені для «жовтої» зони.

Які обмеження передбачає «жовта» карантинна зона:

у громадських будівлях обов’язкове носіння масок або респіраторів;

під час масових заходів допускається одна особа на 5 кв. м;

кінотеатри можуть бути наповнені тільки на 50%;

перевезення пасажирів у громадському транспорті дозволяється тільки у масках та на пасажирських сидіннях;

відвідування установ соцзахисту, в яких перебувають люди похилого віку (крім тих, що надають послуги).

Зазначимо, що з 1 травня до «жовтої» карантинної зони переведуть і Київ. Відповідне рішення урядова комісія прийняла ще 28 квітня.