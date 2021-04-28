Раніше сьогодні влада Києва повідомила про послаблення карантинних обмежень з 1 травня

Рішенням Держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з 00:00 суботи, 1 травня, Київ виходить із «червоної» карантинної зони. Про це у своєму Telegram написав міністр Кабміну Олег Немчінов.

На території міста будуть діяти протиепідемічні заходи, передбачені для «жовтого» рівня.

«Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За результатами Державна комісія вирішила скасувати: з 00 години 00 хвилин 01 травня 2021 року «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 на території міста Києва, та застосувати на території міста Києва обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для «жовтий» рівня епідемічної небезпеки», – написав він.

Нагадаємо, що раніше сьогодні стало відомо про те, що влада столиці України із 1 травня послаблює карантинні обмеження.

За словами міського голови Києва Віталія Кличка, запровадження жорсткого карантину дало результат, але «вірус ще не подолали». Також з 5 травня у місті відновлять навчання у закладах освіти, зокрема у дошкільних та закладах вищої освіти. Тоді ж відновлять прийом документів для зарахування дітей у перший клас на наступний навчальний рік.

Які обмеження передбачає «жовта» карантинна зона:

Так званий «жовтий» рівень епіднебезпеки забороняє:

перебувати в громадських будинках і спорудах, громадському транспорті без респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот;

перебувати на вулицях без документів, що посвідчують особу;

самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації;

перетинати державний кордон та контрольних пунктів в’їзду/виїзду з тимчасово окупованих території іноземцям та особам без громадянства без наявного поліса страхування, що покриває витрати, пов’язані з лікуванням коронавірусу і обсервацією, та діє на строк перебування в Україні;

організація бенкетів, публічних подій, святкових заходів на дискотеках, у нічних клубах, ресторанах, кафе, барах та інших розважальних закладах;

робота ресторанів, кафе, барів, їдалень та інших закладів харчування з 24:00 до 7:00 (за винятком замовлень на винос та доставки); відвідувачі мають сидіти максимум по 4 за столиком і переміщатися по закладу в масках (крім часу сидіння за столиком), між столиками повинна бути відстань не менше 2 м;

робота магазинів і закладів, де немає маркування для дотримання соцдистанції мінімум 1,5 м, працівники не забезпечені масками, обслуговують відвідувачів без масок;

робота закладів, що надають послуги з розміщення (крім готелів, санаторно-курортних закладів, установ і закладів, які надають соціальні та реабілітаційні послуги);

проводити в закладах освіти масові заходи за участю учнів з більше, ніж однієї групи чи класу та за присутності інших відвідувачів;

проведення планових госпіталізацій (крім надання допомоги вагітним, породіллям і новонародженим, пацієнтам з онкологічними та пульмонологічними захворюваннями, паліативним хворим, тим, хто потребує високоспеціалізованої меддопомоги, а також пацієнтам, перенесення госпіталізації яких може мати значний ризик для життя або здоров’я).

У той же час на території з жовтим рівнем епіднебезпеки дозволено:

проведення масових заходів при участі максимум однієї людини на 4 кв. м площі будівлі або території (на відкритому повітрі) або наповненістю залів до 50% місць у кожному окремому залі;

проведення офіційних спортивних заходів з глядачами заповненістю до половини місць та при фізичній дистанції не менше ніж 1,5 метра (при розміщенні глядачів стоячи);

робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури із заповненістю залів до половини та розміщенням глядачів у шаховому порядку по двоє;

перевозити лише сидячих пасажирів у міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні;

діяльність спортивних залів, фітнес-центрів за присутності максимум одного відвідувача на 10 кв. м, у басейнах – максимум 4 людини на одній доріжці для індивідуальних занять або 6 осіб для спортивно-тренувальних груп.

Нагадаємо, що уряд продовжив загальний карантин до кінця червня. Також Кабінет Міністрів не змінюватиме моделі адаптивного карантину на травневі свята.