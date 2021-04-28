Віталій Кличко оголосив про послаблення карантинних обмежень у Києві
Мер Києва сподівається, що найближчим часом столицю виведуть з «червоної» зони карантину
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Київська влада із 1 травня послаблює карантинні обмеження. Про це 28 квітня на брифінгу повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.
За словами Кличка, запровадження жорсткого карантину дало результат, але «вірус ще не подолали».
Отже, з 1 травня на Київ чекають такі карантинні послаблення:
- наземний громадський транспорт та метро починає працювати у звичному режимі;
- відновлять роботу ярмарки, ринки, інші заклади торгівлі;
- відновлять роботу заклади громадського харчування, торгові центри;
- відновлять роботу спортзали та фітнес-центри;
- відновлять роботу центри надання адміністративних послуг за попереднім записом.
Також з 5 травня у місті відновлять навчання у закладах освіти, зокрема у дошкільних та закладах вищої освіти. Тоді ж відновлять прийом документів для зарахування дітей у перший клас на наступний навчальний рік.
Також мер Києва сподівається, що найближчим часом Державна комісія з надзвичайних виведе столицю з «червоної» зони карантину.
Нагадаємо, що уряд продовжив загальний карантин до кінця червня. Також Кабінет Міністрів не змінюватиме моделі адаптивного карантину на травневі свята.