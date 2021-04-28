Київська влада із 1 травня послаблює карантинні обмеження. Про це 28 квітня на брифінгу повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

За словами Кличка, запровадження жорсткого карантину дало результат, але «вірус ще не подолали».

Отже, з 1 травня на Київ чекають такі карантинні послаблення:

наземний громадський транспорт та метро починає працювати у звичному режимі;

відновлять роботу ярмарки, ринки, інші заклади торгівлі;

відновлять роботу заклади громадського харчування, торгові центри;

відновлять роботу спортзали та фітнес-центри;

відновлять роботу центри надання адміністративних послуг за попереднім записом.

Також з 5 травня у місті відновлять навчання у закладах освіти, зокрема у дошкільних та закладах вищої освіти. Тоді ж відновлять прийом документів для зарахування дітей у перший клас на наступний навчальний рік.

Також мер Києва сподівається, що найближчим часом Державна комісія з надзвичайних виведе столицю з «червоної» зони карантину.

Нагадаємо, що уряд продовжив загальний карантин до кінця червня. Також Кабінет Міністрів не змінюватиме моделі адаптивного карантину на травневі свята.