В «червоній» зоні наразі перебувають три регіони

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій скасувала «червону» карантинну зону в Чернігівській, Хмельницькій та Харківській областях. Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов в середу, 5 травня.

Послаблення карантину в цих регіонах відбудеться вже з четверга, 6 травня. Однак обмеження, передбачені для «жовтої» зони діятимуть лише в Хмельницькій та Харківській області. Чернігівську натомість перевели до «помаранчевої» зони карантину.

Наразі «червоний» рівень епідемічної небезпеки залишається у трьох областях – Сумській, Полтавській і Запорізькій.

Які обмеження передбачає «жовта» карантинна зона:

у громадських будівлях обов’язкове носіння масок або респіраторів;

під час масових заходів допускається одна особа на 5 кв. м;

кінотеатри можуть бути наповнені тільки на 50%;

перевезення пасажирів у громадському транспорті дозволяється тільки у масках та на пасажирських сидіннях;

відвідування установ соцзахисту, в яких перебувають люди похилого віку (крім тих, що надають послуги).

У регіонах «помаранчевої» зони діють такі самі обмеження, як і для «жовтої». Однак місцева влада має право їх посилювати.

Нагадаємо, що раніше урядова комісія послабила карантин в Київській та Миколаївській області та встановила там обмеження, передбачені для «жовтої» карантинної зони.