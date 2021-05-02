Міністерство охорони здоров’я України оновило карантинні зони в країні знідно з яким лише сім областей залишилися в «червоній» зоні. Відповідна інформація оприлюднена на сайті МОЗ.

Обмеження «червоної» зони продовжують діяти у Житомирській, Запорізькій, Полтавській, Сумській, Харківській, Хмельницькій та Чернігівській областях.

У них зменшується кількість Covid-госпіталізацій. Найбільші цифри досі у Хмельницькій області: 1 травня – 80,7. 30 квітня показник був 84,7.

Водночас у «помаранчевій» зоні перебувають Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Рівненська, Тернопільська та Черкаська області. Усі інші регіони потрапили до «жовтої» зони. У «жовтому» Києві показник становить 47,9. Норма - 60 на 100 тис. населення.

Нагадаємо, що в Україні до 30 червня триває адаптивний карантин. На час Великодня і травневих свят уряд вирішив не змінювати правила карантину. Водночас закликають релігійні заклади та вірян дотримуватися низки правил під час богослужінь. Зокрема, до церкви радять іти лише одному члену сім’ї.

Міністр охорони здоровʼя Максим Степанов прогнозує нове зростання кількості хворих на коронавірус через три-чотири тижні після Великодніх і травневих свят.