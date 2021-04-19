МОЗ очікує спалаху захворювань на Covid-19 після Великодня
У Міністерстві охорони здоров'я очікують на новий спалах захворюваності на коронавірус за 3-4 тижні після Великодня. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу «Україна 24», інформує «РБК-Україна».
«Ми очікуємо після Великодня, за 3 – 4 тижні зростання кількості хворих. Черга свят, які починаються з 1 травня і тривають до 10 травня, супроводжуються мобільністю населення. Усе це буде додавати до кількості захворілих», – наголосив міністр.
Зауважимо, що міністр охорони здоров’я України раніше констатував покращення ситуації із захворюваністю на коронавірус в Україні. За його словами, пандемія Covid-19 почала йти на спад, а медична система витримала черговий стрибок захворюваності.
До слова, упродовж доби 18 квітня було зареєстровано 6506 нових випадків Covid-19 (у тому числі 253 дитини та 98 медпрацівників), 214 людей померли, 5598 пацієнтів одужали.
В Україні за березень підтверджено понад 1,2 тис. повторного зараження коронавірусом.