Можливе зростання кількості хворих чекає на Україну наприкінці травня

У Міністерстві охорони здоров'я очікують на новий спалах захворюваності на коронавірус за 3-4 тижні після Великодня. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу «Україна 24», інформує «РБК-Україна».

«Ми очікуємо після Великодня, за 3 – 4 тижні зростання кількості хворих. Черга свят, які починаються з 1 травня і тривають до 10 травня, супроводжуються мобільністю населення. Усе це буде додавати до кількості захворілих», – наголосив міністр.

Зауважимо, що міністр охорони здоров’я України раніше констатував покращення ситуації із захворюваністю на коронавірус в Україні. За його словами, пандемія Covid-19 почала йти на спад, а медична система витримала черговий стрибок захворюваності.

До слова, упродовж доби 18 квітня було зареєстровано ​​​​6506 нових випадків Covid-19 (у тому числі 253 дитини та 98 медпрацівників), 214 людей померли, 5598 пацієнтів одужали.

В Україні за березень підтверджено понад 1,2 тис. повторного зараження коронавірусом.