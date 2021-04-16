Тепер вакцинуватися можуть виключно ті українці, які потрапляють на 1 та 2 етапи вакцинації

Міністерство охорони здоров'я скасувало можливість вакцинуватися залишковими дозами вакцини від коронавірусу для публічних осіб. Про це в ефірі програми «Свобода слова» повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє «Укрінформ».

«Я відразу, щойно їхавши на ефір, підписав наказ. Ми внесли зміни. Ми прибрали всіх публічних осіб щодо залишкових доз. Тепер не буде цих залишкових доз, яким можуть вакцинуватися, в тому числі, публічні особи», – сказав Степанов.

Він наголосив, що тепер вакцинуватися можуть виключно ті українці, які потрапляють на 1 та 2 етапи вакцинації.

Нагадаємо, МОЗ розробило п’ять етапів вакцинації, під час яких планують провакцинувати усіх охочих. На першому етапі щепитися від Covid-19 мали б близько 367 тис. людей із критичним ризиком інфікування та розвитку коронавірусу, працівники МОЗ, де надають стаціонарну допомогу хворим на Covid-19, мобільних бригад з вакцинації, лабораторій, які проводять лабораторні дослідження на Covid-19 та працівники екстреної медичної допомоги.

Зараз триває другий етап вакцинації, під час якого вакцинують медичних і соціальних працівників, людей віком 80 років і старших. На другому етапі, вакцинація, яка відбувається в спеціалізованих пунктах щеплень, має охопити близько 2,5 млн людей із надзвичайно високим ризиком інфікування та розвитку Covid-19, а також всіх, хто надає медичні послуги.

Як інформував ZAXID.NET, 1 березня Міністерство охорони здоров'я дозволило проводити щеплення відкоронавірусу невикористаними дозами вакцини, які залишаються після щеплення медичних працівників на першому етапі вакцинальної кампанії. Зокрема, дозволялося з початку кампанії використовувати можливі залишки вакцин для щеплення громадських діячів, діячів культури та спорту, лідерів релігійних спільнот з метою популяризації імунізації від коронавірусної хвороби.