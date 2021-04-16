Щеплення проти коронавірусу потрібно буде робити щорічно. Про це заявив генеральний директор американської фармкомпанії Pfizer Альберт Бурла.

За його словами, останні дослідження медиків показали, що після щеплення високоефективними вакцинами проти коронавірусу навіть за 6 місяців зберігається високий рівень імунітету. Однак, з часом він все ж знижується.

На думку гендиректора Pfizer, десь між 6 та 12 місяцями після вакцинації людям необхідно буде зробити ще одне щеплення проти коронавірусу. Окрім того, він зазначив, що цілком ймовірно, що людям потрібно буде ревакцинуватися проти Covid-19 щорічно. Втім, це ще потребує підтвердження.

«Є вакцини, наприклад проти поліомієліту, яких дорослій людині вистачає в одній дозі. Є вакцини як, наприклад, проти грипу, які потрібно вводити щороку. Так от, коронавірус більше схожий на грип, ніж на поліомієліт», – каже Бурла.

Він додав, що ключову роль відіграватиме поява нових штамів коронавірусу.

«Надзвичайно важливо охопити групу людей, які є більш сприйнятними до вірусу. Тому що група людей – це те, що визначає як багато реплікацій зробить вірус та те, чи з'являться нові варіанти вірусу», – сказав гендиректор Pfizer.

Про вакцинацію від коронавірусу і «змову» фармацевтів

За прогнозами ВООЗ, пандемія коронавірусу завершиться на початку 2022 року. Проте цілком ймовірно, що коронавірус стане ендемічним захворюванням і буде розповсюджуватись серед населення, як той же грип.

Відповідно з'явиться необхідність у регулярній вакцинації. Фахівці ВООЗ пояснюють, що коронавірус мутує швидше ніж той же грип, а високі темпи розповсюдження значно навантажують медичну систему, що призводить до вищої смертності.

У свою чергу, вакцина готує ваш організм до боротьби з певною інфекцією, вірусом або хворобою: по суті вона містить неактивні або ослаблені фрагменти патогену, які спричинюють або імітують хворобу.

Це спонукає імунну систему розпізнавати інфекцію і виробляти антитіла для боротьби з нею. Як зазначає Центр контролю та профілактики захворювань США, вакцина забезпечує захист від зараження, а також допомагає захистити інших. Вона також є найважливішим способом виходу з пандемії.

Вакцини ретельно перевіряють, перш ніж вивести їх на ринок. Спочатку їх тестують у лабораторіях і на тваринах, потім вони проходять клінічні випробування з участю людей і врешті-решт їх повинні схвалити органи охорони здоров'я. Ризики є, але, як і у всіх ліків, вони не перевищують користь.

Зазвичай на розробку і випробування вакцин йдуть роки, однак глобальна зацікавленість у перемозі над коронавірусом прискорила цей процес, зокрема, за рахунок активної співпраці ВООЗ з ученими, бізнесом та організаціями охорони здоров'я.

Такі темпи розробки вакцини активізували конспірологічну теорію про «змову фармацевтичних кампаній». Мовляв, вони спеціально створили цей вірус і випустили його «в люди», щоб потім враз усіх «вилікувати».

Дійсно, на розробників вакцини чекають надприбутки. Але автори цієї теорії не враховують, що такі надходження втрачають сенс, оскільки через глобальні карантинні обмеження економічний ринок втрачає стабільність, а на світ може чекати чергова криза.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), вакцинацію вважають одним з найбільших медичних досягнень сучасного світу. Щеплення від різних хвороб рятує життя від двох до трьох мільйонів людей щороку.