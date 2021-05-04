Тепер готель у Манавгаті не зможе працювати під час локдауну

Один з готелів у місті Манавгат у турецькій провінції Анталія закрили після того, як там відбулося святкування Великодня за участі українців, які порушили карантинні вимоги, повідомила турецька газета Türkiye.

Про вечірку та порушення епідеміологічних правил стало відомо після того, як учасники заходу поділилися світлинами у соцмережах. Після цього контролюючі органи Туреччини провели перевірку в готелі та вирішили зупинити його роботу.

«У соціальні мережі та засоби масової інформації потрапили деякі зображення, що не відповідають правилам пандемії. Наші колеги відвідали готель. За протоколами, складеними в результаті проведених експертиз, інцидент підтвердився», – сказав губернатор Анталії Ерсін Язиджі.

Він також додав, що готелю анулювали сертифікат «Безпечний туризм». Без нього готель не може працювати у період пандемії коронавірусу.

Нагадаємо, у Туреччині до сердини травня діє жорсткий карантин, який не поширюється на туристів.