Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС) перевела Житомирську область з «червоної» в «помаранчеву» карантинну зону. Це означає, що карантин в області частково послаблятть.

Рішення про переведення Житомирщини в «помаранчеву» зону комісія ухвалила 4 травня. Нові правила для цього регіону почнуть діяти з середи, 5 травня, повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Нагадаємо, Житомирська область перебувала в «червоній» зоні з 3 березня.

Які карантинні обмеження передбачає «помаранчева» зона

У регіонах «помаранчевої» зони діють такі самі обмеження, як і для «жовтої». Однак місцева влада має право їх посилювати.

У «жовтій» і, відповідно, у «помаранчевій» зоні дозволено:

проведення масових заходів (культурних та спортивних) – 4 кв.м на одну особу або заповненість залу до 50%;

відвідування закладів освіти групами понад 20 осіб;

проведення матчів, командних ігрових видів спорту, але з певними обмеженнями щодо кількості заповнених місць;

робота ресторанів, барів та кафе дозволяється до 00:00;

розміщення відвідувачів у ресторанах і кафе – не більше 4 людей за столом, відстань між столами – не менше 2 метрів;

кінотеатри, театри та інші заклади культури можуть працювати при 50% заповненості;

перевезення пасажирів у громадському транспорті дозволяється тільки у масках та на пасажирських сидіннях.

Також заборонено відвідування установ соцзахисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, які надають послуги. Також обов’язковим є носіння масок чи респіраторів у приміщеннях.