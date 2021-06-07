У суботу людей вакцинувало п'ять, а у неділю - шість бригад

У минулі вихідні, 5-6 червня, у центрі вакцинації на стадіоні «Арена Львів» від коронавірусу провакцинували майже 2,5 тис. людей. У наступні вихідні продовжать вакцинацію і можливо до цього часу вже встигнуть розгорнути центри вакцинації у великих містах області, повідомив ZAXID.NET регіональний координатор з вакцинації проти коронавірусної інфекції у Львівській області Олег Когут.

Загалом на стадіоні «Арена Львів» провакциновано 2447 осіб: у суботу 1140 осіб і в неділю – 1307. Щепили осіб зі списку очікування у додатку «Дія», першочергово людей, котрим за 60 років. Першу дозу вакцини отримали і люди зі списку очікування, молодші 60 років, які самі приїхали на стадіон.

Для щеплення використовували китайську інактивовану вакцину CoronaVac. Усі провакциновані почуваються добре.

«У наступні вихідні вакцинація на стадіоні продовжиться. Зараз іде мова про розгортання додаткових центрів вакцинації у великих містах області, таких як Дрогобич, Стрий, Самбір, Червоноград. Наразі шукають приміщення, в яких можна було б розгорнути центри вакцинації», – каже Олег Когут.

Аби охопити щепленням якомога більше людей, у Львові планують розгорнути додаткові центри вакцинації. У наступні вихідні, 12-13 червня, за словами, першого заступника міського голови Львова Андрія Москаленка, такі центри працюватимуть у ТРЦ «Форум» та центрі ім. Олександра Довженка на Сихові.

Загалом в області за минулі вихідні, за словами Олега Когута, провакцинували майже 6 тис. мешканців області: у суботу 2784 особи і у неділю – понад 3000 людей.