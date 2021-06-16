Влада Словенії оголосила про завершення епідемії коронавірусу в країні, повідомив міністр охорони здоров’я Янез Поклукар.

«Це маленький крок для людини і великий крок для європейського суспільства», – сказав він у відеозверненні й наголосив, що вакцинація як і раніше залишається «ключовим громадським заходом охорони здоров’я».

За інформацією Reuters, 15 червня в Словенії був скасований надзвичайний стан, який тривав в країні вісім місяців. Культурні та спортивні заходи будуть дозволені за умови заповненості людьми простору не більше як на 75%. При цьому відвідувачі мають бути щепленими, мати актуальний негативний тест на коронавірус або імунітет до коронавірусу після одужання. Деякі карантинні заходи залишаться чинними, наприклад, вимога носити маски на обличчі в закритих приміщеннях та дотримуватися безпечної відстані від інших, заявив державний секретар міністерства охорони здоров'я Франк Віндісар.

У вівторок Словенія повідомила про 112 нових випадків захворювання на COVID-19 та дві смерті.

Minister Poklukar ob zaključku zasedanja Sveta tudi na temo zaključka epidemije: "To je majhen korak za posameznika in velik korak za evropsko družbo." ️️️ Več v videu: pic.twitter.com/jY42qHgaeG — Ministrstvo za zdravje (@MinZdravje) June 15, 2021

Раніше Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що захворюваність на коронавірус у світі скоротилася на 15%. А її керівник Тедрос Адханом Гебреєсус заявив, що упродовж найближчих місяців світ може взяти глобальну пандемію коронавірусу під контроль, якщо справедливо розподілить необхідні ресурси.

Зазначимо, що в травні 2020 року влада Словенії першою в Європі також заявляла, що в країні закінчилась епідемія коронавірусу. Однак згодом ситуація почала загострюватись, унаслідок чого у жовтні 2020 року в цій країні запровадили комендантську годину, а у березні 2021 року – ввели локдаун.