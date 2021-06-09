Усі області України відповідають зеленому рівню епіднебезпеки

Усі області України, за даними МОЗ, перебувають 9 червня у «зеленій» карантинній зоні. Рівень захворюваності на коронавірусну інфекцію становить 74 на 100 тисяч населення при визначеному показнику 75 на 100 тисяч.

Водночас у низці областей цей показник перевищений – це Запорізька, Миколаївська, Рівненська, Херсонська, Черкаська, Київська області та Київ. Найнижчий показник захворюваності – менше 40 на 100 тисяч – у Вінницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській та Одеській областях. Але «зелений» рівень встановлюється одночасно на всій території України, якщо захворюваність на грип та ГРВІ на території щонайменше 13 регіонів України менше 50% епідемічного порогу, а коефіцієнт виявлення випадків інфікування Covid-19 (за допомогою ПЛР-тестів і тестів на антиген) – менше 4%, кількість тестувань на 100 тисяч населення – більше 300, а також якщо жодна з областей не перебуває у «червоній» зоні.

Інші показники для визначення рівня епіднебезпеки, що встановлені МОЗ, відповідають нормам. Так, рівень госпіталізацій станом 8 червня становив 15,5 на 100 тисяч населення при визначеному показнику 60 на 100 тисяч населення. Кількість завантажених ліжок з киснем – 17% при граничному показнику у 65%. Найбільша завантаженість ліжок з киснем є у Волинській, Житомирській, Хмельницькій та Сумській областях (21-22%).

Учора, 8 червня, за даними МОЗ, Україна перебувала у «жовтій» карантинній зоні. «Зелений» рівень встановлюється одночасно на всій території України, якщо захворюваність на грип та ГРВІ на території щонайменше 13 регіонів України менше 50% епідемічного порогу, а коефіцієнт виявлення випадків інфікування Covid-19 (за допомогою ПЛР-тестів і тестів на антиген) – менше 4%, а кількість тестувань на 100 тисяч населення – більше 300.

До слова, 7 червня Кабінет міністрів послабив карантинні обмеження в Україні. Тепер дозволяється проводити масові заходи, зокрема дискотеки у нічних клубах, за участю більше однієї людини на 4 квадратні метри площі (або з наповненістю зали на дві третини). Так само кінотеатри, театри тощо можуть бути наповнені відвідувачами на дві третини.

Обмеження не застосовуються, якщо всі учасники та організатори заходу мають свіжий – зроблений не пізніше за 72 години до події – негативний ПЛР-тест або експрес-тест на антиген чи документ про повну вакцинацію від коронавірусу.