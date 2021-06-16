Поки уся Україна перебуває в зеленій епідеміологічній зоні, українці можуть повертатись з відпочинку без додаткових обмежень

Оскільки всі області України перейшли в «зелену» епідеміологічну зону і уряд послабив карантинні обмеження, тепер при поверненні в Україну не потрібно відбувати самоізоляцію з додатком «Вдома». Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

У постанові уряду, ухваленій на засіданні уряду в середу, 16 червня, зазначається, що при «зеленому» рівні епідемічної небезпеки в Україні перетин державного кордону з будь-яких країн є безперешкодним для громадян України або іноземців з посвідкою на постійне проживання. Так само безперешкодно громадяни України можуть перетинати КПВВ.

Водночас іноземці і надалі повинні мати страховий поліс на випадок захворювання на Covid-19 та негативний ПЛР або антиген-тест на Covid-19 чи довідку про повний курс вакцинації.

До слова, уряд також дозволив проводити будь-які масові заходи без обмеження кількості глядачів і без дотримання дистанції. А якщо всі учасники вакциновані від коронавірусу або мають негативний лабораторний тест на коронавірус, то і маски не потрібні.