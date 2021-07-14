Київська школа економіки (КШЕ) заявила, що хоч в Україні наразі ситуація із Covid-19 позитивно стабільна, черговий спалах цієї хвороби слід очікувати вже цього літа. Про це із посиланням на експертів повідомив Telegram-канал «Коронавірус_інфо» в середу, 14 липня.

За даними КШЕ, добові показники госпіталізації падають на 10% щотижня, кількість пацієнтів – на 15%. Середньодобова смертність загалом по Україні становить 17 померлих на добу.

«У липні-вересні ми не прогнозуємо великого збільшення показників смертності навіть в разі спалаху. Водночас спалах очікується вже цього літа», – сказав керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE Юрій Ганіченко.

Причина ймовірного спалаху – зростання захворюваності в країнах ЄС. Тому експерти наголошують на важливості вакцинації проти коронавірусу.

Раніше у ВООЗ повідомили, що штам коронавірусу «Дельта», уперше виявлений в Індії, стає домінуючим у світі. Зараз найбільше інфікованих цим варіантом – у Росії, Великій Британії та Португалії.

За оцінками медиків, штам «Дельта» у 1,6 раза заразніший, ніж штам «Альфа», який вперше виявили у Великій Британії. «Дельта» вдвічі підвищує ризики госпіталізації і в півтора рази частіше призводить до реанімації хворих. Захиститися від нього можна лише завдяки вакцинації.

В Україні перші випадки зараження штамом коронавірусу «Дельта» зафіксували ще у червні. Новий штам Covid-19 виявили у Києві у двох пацієнтів. Ще два випадки захворювання цим штамом 14 липня підтвердили у двох мешканців Закарпаття. Всі вони нещодавно повернулися із Росії.