На Закарпатті підтвердили два випадки «Дельта»-штаму Covid-19. Вірус виявили у пацієнтів, які нещодавно приїхали з Росії у гості до родичів із Закарпаття.

Аналіз зразків проводився у Європейській лабораторії. У середу, 14 липня, закарпатські медики отримали результати досліджень: підозри щодо «Дельти» підтвердилися.

Про лабораторне підтвердження «Дельта»-штаму коронавірусу журналістам Суспільного повідомив головний лікар обласної інфекційної лікарні Михайло Поляк.

За словами лікаря, пацієнти, у яких виявили «Дельту», уже виписані з лікарні та знаходяться вдома. Біоматеріали для дослідження штаму відправили у лабораторію ще 24 червня, результати аналізів надійшли медикам тільки сьогодні.

«Це родина, яка приїхала на Закарпаття із Санкт-Петербургу до родичів. Чоловік раніше перехворів на «Дельта»-штам в Росії, а от його дружина вже хворіла тут і два тижні провела в реанімації інфекційної лікарні. Крім того, із такими ж симптомами в лікарню потрапили і батьки цього закарпатця», – зазначив Михайло Поляк у коментарі журналісту Віталію Глаголі.

Нагадаємо, в Україні перші випадки зараження штамом коронавірусу «Дельта» зафіксували ще у червні. Новий штам Covid-19 виявили у Києві у двох пацієнтів, які нещодавно повернулись з Росії.

За оцінками медиків, штам «Дельта» у 1,6 раза заразніший, ніж штам «Альфа», який вперше виявили у Великій Британії. «Дельта» вдвічі підвищує ризики госпіталізації і в півтора рази частіше призводить до реанімації хворих. Захиститися від нього можна лише завдяки вакцинації. Наразі Україна не має тестів, які виявляють індійський штам коронавірусу.