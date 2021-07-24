На Львівщині підтвердили три випадки захворювання на коронавірус, викликане штамом «Дельта». Про це повідомила головна санітарна лікарка Львівщини Наталія Іванченко-Тімко.

Відомо, що двоє хворих у межах інкубаційного періоду перебували у Великобританії, а ще один – в Росії. Двом з них по 33 роки, а третьому – 34.

«Усі проходили стаціонарне лікування. Стан хворих з позитивною динамікою», – повідомила Наталія Іванченко.

Нагадаємо, в Україні перші випадки зараження штамом коронавірусу «Дельта» зафіксували ще у червні. Новий штам Covid-19 виявили у Києві у двох пацієнтів, які нещодавно повернулись з Росії. У липні перші випадки зараження цим штамом підтвердили на Закарпатті: хворі також повернулись з Росії. Зараз найбільше в світі інфікованих цим варіантом коронавірусу в Росії, Великій Британії та Португалії.

За оцінками медиків, штам «Дельта» у 1,6 раза заразніший, ніж штам «Альфа», який вперше виявили у Великій Британії. «Дельта» вдвічі підвищує ризики госпіталізації і в півтора рази частіше призводить до реанімації хворих. Захиститися від нього можна лише завдяки вакцинації.