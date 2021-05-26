У середу, 26 травня, Галицький районний суд Львова відмовився штрафувати провокатора Остапа Стахіва за порушення карантинних правил і поширення неправдивих чуток щодо вакцинації. Суддя Віктор Романюк закрив провадження за відсутністю складу адмінправопорушення. Стахів до суду не прийшов, його інтереси представляв адвокат.

Суд розглядав об’єднане провадження щодо порушення правил карантину та поширення неправдивих чуток, які можуть викликати паніку серед населення. Відповідні правопорушення зафіксували поліцейські. Вони склали два протоколи на Стахіва. Перший за ч. 1 ст. 44 Кодексу України про адміністративні порушення, а це — «Порушення правил щодо карантину людей». У протоколі зазначено, що 24 квітня Стахів організував в межах червоної карантинної зони масовий захід на 70 осіб без дотримання учасниками санітарних норм. Тоді антивакцинатори на чолі зі Стахівим провели автопробіг по Львову. Прихильники ковід-дисидента через гучномовець поширювали інформацію про те, що, мовляв, коронавірусу не існує.

Другий протокол склали за ч. 1 ст. 173 Кодексу України про адміністративні порушення, а це «Поширювання неправдивих чуток, що можуть викликати паніку серед населення або порушення громадського порядку». Поліція зафіксувала на автомобілях учасників автопробігу плакати з гаслами «Вакцинація — це біотероризм і генна модифікація». Також учасники роздавали листівки, в яких зазначалося, що «через вакцину дитина може стати інвалідом». Ці гасла прихильники Стахіва викрикували й у гучномовець.

Правоохоронці надали докази: відео, на якому Стахіву вручають протокол, відео з автопробігу антивакцинаторів, фото плакатів та листівок.

Адвокат Стахіва Роман Котовщиков запевнив суддю, що громадяни України мають право на зібрання, а організатор автопробігу — ГО «Ідея нації» попередила міську раду про свою акцію, натомість не отримала заборони від суду про проведення акції. А на фото, які надала поліція, не учасники автопробігу, а «бідні люди», які щоденно отримують їжу біля Порохової вежі.

Також Роман Котовщиков зазначив, що «немає ніяких доказів, що до плакатів має відношення Стахів». Тому він просить закрити провадження.

Суддя Галицького районного суду Львова Віктор Романюк, який слухав цю справу, закрив провадження за відсутністю складу адмінправопорушення.

Додамо, що це вже втретє суд відмовився штрафувати Остапа Стахіва через порушення карантину. 1 березня суд закрив провадження у справі за невиконання вимоги правоохоронця. Відомо, що 11 лютого Стахів намагався пройти у будівлю Нацполіції Львівщини без маски і не реагував на вимогу поліції не порушувати карантин. Через це на нього склали адмінпротокол, щоправда, не за порушення карантину, а за невиконання вимоги правоохоронця. Ще раз суд став на сторону Стахіва у грудні 2020 року.

До пандемії коронавірусу Остап Стахів був маловідомим у Львові провокатором, головою громадської організації «Ідея нації», якого часто звинувачували в організації замовних акцій протесту. У 2015-му він невдало балотувався на посаду мера Винників від УРП, а у 2019-му — до Верховної Ради, набравши 1,2%. У 2020 році він балотувався на посаду мера Львова і отримав лише 826 голосів (0,36%). Під час карантину Стахів з прибічниками неодноразово влаштовував провокації у лікарнях Львова та інших міст, намагаючись довести, що коронавірус – це вигадка, а лікарні насправді є порожніми.

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