Близько 10 людей в одинакових футболках прийшли на засідання Залізничного суду 20 травня

Соратники львівського провокатора Остапа Стахіва взяли участь в акції на підтримку 18-річного львів'янина, звинуваченого у зґвалтуванні 11-річного хлопчика. За інформацією ZAXID.NET, за участь в акції під стінами Залізничного райсуду 20 травня учасникам пропонували по 500 грн.

У четвер, 20 травня, Залізничний районний суд провів чергове слухання у справі про зґвалтування Мирославом Мартинюком 11-річного хлопчика на Левандівці у червні минулого року. Матір хлопчика Софія Яцків повідомила, що під стінами суду зібралися невідомі люди в однакових футболках із надписами «Мирослава додому» і «Брехунів за грати». За словами жінки, один з учасників акції ще раніше представлявся журналістом маловідомого сайту ТавріяNewsUa.

«Після минулого засідання до мого чоловіка підійшов чоловік з посвідченням журналіста агентства ТавріяNewsUa з проханням дати коментар. Оскільки агентство невідоме, то вирішили глянути в інтернеті і виявилося, що інтуїція не підвела – це контора, яка видавала такі посвідчення всім, кому не лінь. Чоловік та адвокат дали коментарі, але осад залишився. За деякий час психолог, яка була при всіх слідчих діях з нашою дитиною, теж повідовила, що він до неї дуже настирно звертався за інформацією, хоча те, що саме вона була задіяна до нашої справи – це не публічна інформація. Потім він ходив до чоловіка на роботу і теж щось там винюхував», – написала у Facebook Софія Яцків.

Вона опублікувала фото журналістського посвідчення «журналіста» і виявилося, що це Роман Сірко – соратник відомого у Львові провокатора та учасника багатьох проплачених акцій протесту Остапа Стахіва. Роман Сірко разом зі Стахівим брали участь у багатьох акціях проти вакцинації та «Львівгазу».

Роман Сірко представляється журналістом сайту ТавріяNewsUa. Цей сайт відомий тим, що роздає журналістські посвідчення всім охочим

Спільні акції Роман Сірко і Остап Стахів висвітлюють на власних сторінках у YouTube. Окрім того, інформацію про ці акції публікують на маловідомому сайті «Таврія News». Торік комісія з журналістської етики оголосила публічний осуд керівнику цього сайту Кирилу Стремоусову за те, що він масово роздавав журналістські посвідчення людям, які не є журналістами. Стремоусов неодноразово потрапляв у скандали, зокрема, і за напад на журналістів у Херсоні.

Остап Стахів (зліва) та Роман Сірко (справа) разом беруть участь в різних акціях протесту (скріншот з відео)

За інформацією ZAXID.NET, за участь в акції під стінами Залізничного райсуду учасникам пропонували по 500 грн. Загалом у пікеті під судом взяли участь не більше 10 людей.

Сам Роман Сірко називає себе модератором незареєстрованої організації «Журналісти Стремоусова». Керівником цієї організації є сам Кирило Стремоусов. Прихильники цієї організації з різних регіонів знімають різні акції протесту та провокації та публікують на однойменному YouTube-каналі.

Нагадаємо, зґвалтування на Левандівці трапилось у червні 2020 року. 11-річний хлопчик пішов гуляти з друзями, а коли повернувся додому, то розповів батькам, що його зґвалтував 18-річний Мирослав Мартинюк. Ймовірного ґвалтівника того ж дня затримали, він зізнався у злочині. Уже майже рік Мирославу Мартинюк очікує вироку суду у львівському СІЗО без права виходу під заставу.