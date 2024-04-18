У четвер, 18 квітня, у кам’яниці на площі Ринок, де розташований ресторан «36По», виникла пожежа. Дим вибивався із заднього двору камʼяниці, рятувальники оперативно загасили пожежу.

Пожежа в чотириповерховій камʼяниці на пл. Ринок, 36 виникла у четвер, 18 квітня, близько обіду. Як інформує журналістка ZAXID.NET, на місце прибули три спецавтомобілі рятувальників, швидка та поліція. Рятувальники оперативно ліквідували загорання.

Фото ZAXID.NET

На момент прибуття рятувальників у приміщеннях на верхніх поверхах співробітники ресторану відчинили вікна. Із будівлі ресторану евакуювали відвідувачів і працівників.

Пізніше у прес-службі ДСНС Львівщини повідомили, що займання виникло на кухні ресторану. Пожежі ліквідували о 12:39.

Додамо, що ресторан «36По» на пл. Ринок, 36 у Львові належить родині львівського бізнесмена та екс-депутата міської та обласної рад Григорію Козловському. Його відкрили у 2018 році.