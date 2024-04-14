Рятувальники гасили пожежу в ресторані азійської кухні в центрі Львова

У суботу пізно ввечері, 13 квітня, сталася пожежа у ресторані азійської кухні Yoki на вул. Гнатюка в центрі Львова, де в той час перебували відвідувачі. Пожежу гасила велика кількість рятувальників, ніхто не постраждав.

Як розповіли в ДСНС Львівщини, пожежа в закладі громадського харчування на вул. Гнатюка у Львові сталася близько 23:00. До місця події скерували рятувальників за підвищеним номером виклику. Аби гарантувати безпеку, з ресторану на свіже повітря вивели 74 людини, з них п’ятьох працівників персоналу.

Рятувальники ліквідували пожежу в ресторані на вул. Гнатюка

Пожежу гасили упродовж години 40 рятувальників та дев’ять одиниць спецтехніки. Внаслідок займання ніхто не постраждав. Вогонь знищив вентиляційну витяжку та облицювання стелі. Причину пожежі встановлюють фахівці.

За даними ZAXID.NET, пожежа трапилася в ресторані азійської кухні Yoki на вул. Гнатюка, 12а, що в приміщенні готелю «Ріус».