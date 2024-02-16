Пожежа виникла в комині ресторану «Реберня»

У будівлі ресторану «Реберня» в центрі Львова внаслідок короткого замикання виникла пожежа. Внаслідок загорання ніхто не постраждав, однак вулиці центральної частини Львова вкрив сильний густий дим.

Сильне задимлення у будівлі на вул. Підвальній, 5 виникло приблизно о 21:30. З комина ресторану «Реберня» було видно вогонь, а на довколишніх вулицях було сильне задимлення. Усіх відвідувачів закладу харчування евакуювали на вулицю.

У прес-службі ДСНС ZAXID.NET повідомили, що попередньо пожежа виникла через сажу в комині. PR-директор «Холдингу емоцій !Fest», до мережі якого входить ресторан «Реберня», Тарас Маселко в коментарі ZAXID.NET повідомив, що горить будівля, в якій в тому числі розташований ресторан «Реберня». Наразі причини пожежі не відомі, постраждалих немає.

Як видно з опублікованих у соцмережах відео, пожежники прямують у приміщення ресторану. Також помітно, що вогонь пробивався саме з комина закладу. Станом на 22:05 пожежу ліквідували.

Пізніше на сторінці Реберні у Facebook зʼявилося повідомлення, що пожежа виникла саме у їхньому ресторані, попередньо – внаслідок короткого замикання.

«Будівля музею та жодні експонати не постраждали, в приміщенні музею було задимлення», – йдеться в повідомленні ресторану.

Додамо, що на вул. Підвальній, 5 розташований збудований у 1556 році Міський арсенал. Зараз у цій будівлі міститься один із відділів львівського історичного музею — музей зброї, відкритий у 1981 році. У нижньому приміщенні розташований ресторан «Реберня».