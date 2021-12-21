Україна зібрала рекордний за історію незалежності врожай зернових, зернобобових і олійних культур і перевищила попередній прогноз у 100 млн тонн, повідомив у вівторок, 21 грудня, міністр аграрної політики Роман Лещенко.

«Ми завершуємо цьогорічний збір зернових, зернобобових та олійних культур рекордом у понад 106 млн тонн. Це абсолютний максимум за всю історію нашої держави!» – стверджує він.

За словами міністра, зернових та зернобобових цьогоріч зібрано понад 84 млн тонн, олійних культур – 22,6 млн тонн. Таким чином показник перевищив попередні прогнози відомства у 100 млн тонн.

Як повідомляв ZAXID.NET, Україна у 2021 році зібрала рекордний врожай гречки.