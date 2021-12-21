Україна зібрала рекордний за час незалежності врожай зерна
Врожай зернових, зернобобових і олійних культур перевищив прогнози на 6 млн тонн
Економіка — Володимир Пиріг, 0 0
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Україна зібрала рекордний за історію незалежності врожай зернових, зернобобових і олійних культур і перевищила попередній прогноз у 100 млн тонн, повідомив у вівторок, 21 грудня, міністр аграрної політики Роман Лещенко.
«Ми завершуємо цьогорічний збір зернових, зернобобових та олійних культур рекордом у понад 106 млн тонн. Це абсолютний максимум за всю історію нашої держави!» – стверджує він.
За словами міністра, зернових та зернобобових цьогоріч зібрано понад 84 млн тонн, олійних культур – 22,6 млн тонн. Таким чином показник перевищив попередні прогнози відомства у 100 млн тонн.
Як повідомляв ZAXID.NET, Україна у 2021 році зібрала рекордний врожай гречки.
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