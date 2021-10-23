Українські аграрії станом на 23 жовтня вже намолотили 107 тисяч тонн гречаної крупи при загальному прогнозі в 100 тис. тонн. Причому, це показник на рівні 94 %, оскільки збирання завершили лише 15 областей, повідомив Міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко.

«Цей рік багатий на рекорди зі збирання агрокультур. Маємо найбільший врожай гречки за останні декілька років. Два місяці тому наші прогнози були на рівні 100 тисяч тонн. І ось вже сьогодні, будучи на фінішній прямій, але ще її не перетнувши, аграрії намолотили 107 тисяч тонн гречаної крупи. Це показник на рівні 94%, оскільки збирання завершили лише 15 областей. Тож наші оновлені прогнози становлять понад 110 тисяч тонн. Найвища урожайність зафіксована наразі по Вінницькій області – 15,9 ц/га», – розповів міністр.

Він повідомив, що завдяки програмі державної підтримки виробництва гречки аграрії отримують до 5 тис. грн субсидії на один гектар оброблюваних угідь, де вирощувалася гречка. Ця програма спрямована на імпортозаміщення.

Зазначимо, що востаннє рекорд зі збору врожаю гречки в Україні фіксували в 2018 році: тоді аграрії намолотили 137 тис. тонн цієї аграрної культури. У 2019 році відбулося падіння врожаю гречки до 85,1 тис. тонн, а у 2020 році він зріс і перевищив 100,6 тис. тонн.