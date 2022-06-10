На Буковині завершують будівництво двох елеваторів для зберігання зерна потужністю понад 17 тис. тонн. Про такі плани розповіли у Чернівецькій обласній військовій адміністрації. Елеватори будують для того, щоб допомогти іншим регіонам із вирішенням проблеми зберігання зерна. Крім того, в області вже є сім складів-елеваторів, де можна зберігати понад 230 тис. тонн зерна. Найменший із цих елеваторів може зберігати 18 тис. тонн зерна.

Як розповів в.о. начальника управління агропромислового розвитку Чернівецької ОВА Богдан Бойчук в інтерв’ю AgroPortal.ua, наразі на Буковині завершується будівництво та реконструкція двох зерноелеваторів загальною потужністю 17,2 тис. тонн. У випадку, якщо іншим регіонам доведеться перевозити зерно на зберігання в інші місця, Чернівецька область готова допомогти.

«У разі переміщення зерна сільгоспкультур з інших регіонів України в області достатньо потужностей для його зберігання. Зокрема, на ДП «Неполоковецький КХП» можна зосередити майже 50 тис. т, і відповідно це питання буде вирішуватись у міру його виникнення», – зазначив Богдан Бойчук.

За його словами, загалом у Чернівецькій області є 115 об’єктів інфраструктури, пов’язаних зі зберіганням та переробкою зерна. Вони можуть вмістити ти майже 450 тис. тонн продукції. Серед цих об’єктів – сім складів-елеваторів потужністю близько 230 тис. тонн. Найменший із цих елеваторів може зберігати 18 тис. тонн зерна.

Також Богдан Бойчук додав, що наразі у зерносховищах Чернівецької області ще є залишки кукурудзи — близько 27 тис. т, пшениці — 4 тис. т, соняшнику та сої — по 500 т, сорго — 2 тис. т і понад 100 т ячменю.

На посів сільгоспкультур цього року значно вплинули посушлива погода, що склалась, та брак насіння і пального. «Незважаючи на ряд чинників, посівна в області все-таки відбулась, також проведено підживлення і захист посівів», – уточнив Богдан Бойчук.