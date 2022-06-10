У Чернівецькій області збудують два елеватори для зберігання зерна
Нові елеватори зможуть додатково зберігати понад 17 тонн зерна
На Буковині завершують будівництво двох елеваторів для зберігання зерна потужністю понад 17 тис. тонн. Про такі плани розповіли у Чернівецькій обласній військовій адміністрації. Елеватори будують для того, щоб допомогти іншим регіонам із вирішенням проблеми зберігання зерна. Крім того, в області вже є сім складів-елеваторів, де можна зберігати понад 230 тис. тонн зерна. Найменший із цих елеваторів може зберігати 18 тис. тонн зерна.
Як розповів в.о. начальника управління агропромислового розвитку Чернівецької ОВА Богдан Бойчук в інтерв’ю AgroPortal.ua, наразі на Буковині завершується будівництво та реконструкція двох зерноелеваторів загальною потужністю 17,2 тис. тонн. У випадку, якщо іншим регіонам доведеться перевозити зерно на зберігання в інші місця, Чернівецька область готова допомогти.
«У разі переміщення зерна сільгоспкультур з інших регіонів України в області достатньо потужностей для його зберігання. Зокрема, на ДП «Неполоковецький КХП» можна зосередити майже 50 тис. т, і відповідно це питання буде вирішуватись у міру його виникнення», – зазначив Богдан Бойчук.
За його словами, загалом у Чернівецькій області є 115 об’єктів інфраструктури, пов’язаних зі зберіганням та переробкою зерна. Вони можуть вмістити ти майже 450 тис. тонн продукції. Серед цих об’єктів – сім складів-елеваторів потужністю близько 230 тис. тонн. Найменший із цих елеваторів може зберігати 18 тис. тонн зерна.
Також Богдан Бойчук додав, що наразі у зерносховищах Чернівецької області ще є залишки кукурудзи — близько 27 тис. т, пшениці — 4 тис. т, соняшнику та сої — по 500 т, сорго — 2 тис. т і понад 100 т ячменю.
На посів сільгоспкультур цього року значно вплинули посушлива погода, що склалась, та брак насіння і пального. «Незважаючи на ряд чинників, посівна в області все-таки відбулась, також проведено підживлення і захист посівів», – уточнив Богдан Бойчук.