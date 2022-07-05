62-річний прихильник РФ із Хмельницького публікував пости на підтримку російської армії

СБУ затримала 62-річного мешканця Хмельницького, який поширював проросійські пости в «Однокласниках» та чекав, «пока везде будет Россия». Чоловіка підозрюють у колабораціонізмі та розповсюдженні фейків. Наразі правоохоронці вже завершили розслідування стосовно 62-річного прихильника Росії та передали справу до суду. За скоєне йому загрожує заборона займатися певною діяльністю на строк до 15 років.

Як у вівторок, 5 липня, повідомила прес-служба СБУ Хмельницької області, чоловік публічно виправдовував агресію Росії проти України та поширював у соцмережах проросійські пости з лютого 2022 року.

«Для поширення антиукраїнських матеріалів пенсіонер використовував сторінку у забороненій в Україні соцмережі "Однокласники". Своїми репостами він підтримував дії "асVабадітєлєй", визнавав їх правомірними та чекав "пока везде будет Россия"», – йдеться у повідомленні СБУ.

Правоохоронці оголосили 62-річному чоловікові про підозру за ч. 1 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність). Обвинувальний акт уже направили до суду. За скоєне йому загрожує заборона займатися певною діяльністю або бути на певних посадах на строк до 15 років.