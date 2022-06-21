Зрадник із позивним «Кирєєв» був завербований ФСБ Росії в листопаді 2015 року

В Києві затримали посадовця Кабміну і Торгово-промислової палати України, які працювали російськими агентами. У Києві СБУ провела спецоперацію. В результаті були затримані завідувач відділу Секретаріату Кабміну і керівник однієї з дирекцій ТПП. За інформацією СБУ, російські куратори платили зрадникам за інформацію від 2 до 15 тис. доларів за завдання, залежно від рівня таємності і важливості зібраних даних.

«Агентурна мережа ФСБ вела розвідувально-підривну діяльність в органах влади. Щоб знешкодити її, контррозвідка Служби безпеки провела багатоетапну спецоперацію. В Києві було затримано завідувача відділу Секретаріату Кабміну і керівника однієї з дирекцій ТПП. Ці посадовці передавали ворогу різну розвідінформацію: від стану обороноздатності до облаштування держкордону та персональних даних українських правоохоронців», – повідомили у вівторок, 21 червня, в СБУ.

На відео, яке оприлюднила Служба безпеки, агенти з позивними «Кірєєв» і «Гаврілов» розповіли про те, як були завербовані ФСБ.

Зрадник із позивним «Кирєєв» працював на посаді головного спеціаліста, а з вересня 2019 на посаді заступника завідувача відділу департаменту з питань безпеки й оборони діяльності органів юстиції та запобігання корупції. За його словами, він був завербований ФСБ Росії в листопаді 2015 року, отримав позивний «Кірєєв», потім «Канатоходець». За свою роботу отримав 27 тис. доларів.

Агент «Гаврілов» працював в Торгово-промисловій палаті України з жовтня 2014 року. З травня 2021 року працював директором по роботі з бізнесом у ТПП. Був завербований співробітниками ФСБ у березні 2016 року. За час співпраці отримав за свої послуги 33 тис. доларів.

За інформацією СБУ, співробітника Кабміну завербували у 2012 році під час подорожі в Росію. Це зробили два кадрові співробітники ФСБ. З поїздки він повернувся вже з оперативним позивним, мобільним телефоном та завданням. Секретні документи він або копіював, або фотографував та зберігав на флешці. За раз він опрацьовував близько 350 документів, за рік надавав приблизно 3,5 тис. матеріалів. Для передачі документів домовлявся про зустріч через Telegram-канал із зв’язківцем, працівником ТПП.

Співробітник ТПП отримував вказівки від свого інструктора у тимчасово окупованому Сімферополі. Слідчі СБУ встановила, що одним із тих, хто готував його, був представник 5-ї служби ФСБ Юрій Водолазкій, який далі інформацію в зашифрованому вигляді передавав у Росію.

Оплату зв'язковий отримував під час особистих зустрічей. Вони відбувалися у Криму або за кордоном під час відпусток. Таких було 9. Також він займався підбором інших кандидатів для вербування.

Слідчі СБУ повідомили обом затриманим про підозру у вчиненні злочину за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу. Наразі їм обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Відео СБУ