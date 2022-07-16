Помічниця херсонського колаборанта Кирила Стремоусова виступала за відновлення СРСР

В Івано-Франківську затримали і засудили до п’яти років ув’язнення помічницю херсонського колаборанта Кирила Стремоусова, який входить до керівного складу окупаційної адміністрації Херсона. Засуджена займалася російською пропагандою в соцмережах.

Як повідомив у суботу, 16 липня, прес-центр Служби безпеки України, жінка координувала інформаційно-підривну діяльність агентурної мережі Стремоусова, яка діяла на користь російських спецслужб.

«Перебуваючи на Прикарпатті, вона “розганяла” через інтернет гасла на підтримку загарбників і активно поширювала дописи, в яких закликала до відновлення СРСР. Для максимального охоплення жінка адмініструвала анонімні акаунти в декількох соцмережах, у тому числі заборонених в Україні. Вона використовувала різні псевдоніми, а зі своїм “куратором” спілкувалась через закриті канали зв’язку», – сказано в повідомленні СБУ.

Також у спецслужбі додали, що її публікації активно поширювали інші учасники пропагандистської мережі для проведення інформаційних диверсій проти України.

Працівники СБУ встановили місцезнаходження і затримали зловмисницю в Івано-Франківську. Під час обшуків у неї виявили російський паспорт і комп’ютерну техніку з доказами незаконної діяльності.

Додамо, що Кирило Стремоусов – це блогер-провокатор, який ще називав себе журналістом. Є прихильником львівського антивакцинатора Остапа Стахіва. Через певний час після окупації Херсона російськими загарбниками став на їхній бік і обійняв посаду заступника керівника окупаційної «військово-цивільної адміністрації Херсонської області».