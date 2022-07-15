Служба безпеки України, РНБО та Міноборони оприлюднили спільну заяву з приводу захисту інформаційного простору України від російських ворожих Telegram-каналів. Було складено ТОП-100 пропагандистських каналів, які маскуються під українські та поширюють фейки й неправдиві новини для маніпуляцій та розхитування українського суспільства.

«В умовах, коли Україна успішно протистоїть російському нападу, вкрай актуальним є питання інформаційної безпеки. Адже не маючи можливості перемогти на полі бою, ворог намагається посіяти «зраду» та розхитати українське суспільство. Зокрема, на це працює низка нібито незалежних телеграм-каналів, роботу яких насправді координує Кремль», – сказано у спільній заяві.

У переліку є Telegram-канали Анатолий Шарий; Типичная Одесса; Лисичанск, Северодонецк, Рубежное; Легитимный; Сплетница; Картель; Резидент; Наблюдатель; MediaPost, Женщина с косой та інші канали. Список постійно поповнюється.

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У повідомленні зазначено, що роботу цих каналів фінансує і координує Росія. Там поширюють фейки та маніпуляції, що є частиною інформаційної війни проти України. Також відомо, що деякі з цих каналів для власної розкрутки замовляють рекламу в українських пабліках.

«Звертаємо увагу власників і редакторів всіх українських видань, що підтримка таких ресурсів є пособництвом ворогу та буде переслідуватися відповідно до законодавства», – зазначено у заяві.

Зазначається, що причетність таких каналів до російських спецслужб встановила раніше і Служба безпеки України в рамках відповідних кримінальних проваджень. Українців просять не читати їх, не поширювати їхні новини та не піддаватися на маніпуляції.

Нагадаємо, раніше СБУ повідомила про блокування на YouTube 500 каналів з російською пропагандою. До слова, раніше в Україні запустили телеграм-бота для перевірки новин на справжність.