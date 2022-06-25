На вимогу Служби безпеки України відеосервіс YpuTube заблокував майже 500 проросійських каналів з фейками про «біолабораторії» та радіокерованих гусей, аудиторія яких налічувала понад 15 млн підписників.

«На вимогу СБУ заблоковано майже 500 проросійських Youtube-каналів з аудиторією більше 15 млн підписників. Передано на блокування 1529 Telegram-каналів і ботів, 426 акаунтів в Instagram, 93 – у Facebook, 1050 – в TikTok», – повідомила СБУ в суботу, 25 червня.

У повідомленні наголошується, що кожен українець може долучитися до інформаційної боротьби, надсилаючи на офіційний чат-бот у Telegram інформацію про інтернет-агентів, які передають ворогу важливі дані або поширюють у соцмережах контент на підтримку загарбників.

СБУ нагадала, що російська пропаганда ґрунтується на Безглуздих фейках про «біолабораторії» та «радіокерованих гусей», ненависті до українців і рафінованій брехні, орієнтованій на росіян.