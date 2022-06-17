Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в інформаційному просторі побільшало фейків та маніпуляцій, що дискредитують українських військових та цивільне населення. Незадовго до війни ГО «Детектор медіа» почала фіксувати наративи, що їх використовує Росія, та спростовувати найбільш популярні фейки.

Аналітикиня «Детектору медіа» Ксенія Ілюк у інтерв’ю ZAXID.NET розповіла, чи змінилися російські фейки про війну, порівняно з 2014 роком, та як Росія дискредитує українських переселенців за кордоном.

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Чи змінилися дезінформаційні наративи росіян, порівняно з 2014 роком?

Наративи не змінилися, але змінилася тактика, об’єми і масштаби дезінформації. Ми знову чуємо, що українці – нацисти, а сама Україна – це неспроможна держава, відповідно, в нас неспроможна армія і ми не можемо існувати як самостійна держава. Росія досі просуває теорії про зовнішнє управління, мовляв, Україною керує захід. Ми все це вже чули впродовж восьми років.

Сила російської пропаганди не в унікальності контенту, а в масивності, повторюваності і засміченні інформаційного простору.

Як змінилось сприйняття людей, на яких спрямована ця пропаганда?

В Україні сприйняття дуже змінилось. Можу сказати, що позитивні зміни в цьому напрямку відбулися ще до повномасштабного вторгнення. З 2015 року «Детектор медіа» регулярно проводив соціологічні опитування, під час яких ставив людям одні і ті ж запитання, щоб оцінити, наскільки люди вірять чи не вірять в російську пропаганду. Це, наприклад, питання: «хто почав війну на сході України?» або «Революція Гідності – це демократичний вибір українців чи переворот?».

Найсвіжіше опитування ми проводили наприкінці 2021 – на початку 2022 років. Ми помітили велику кількість українців, які з категорії невизначеності перейшли в категорію з чіткою проукраїнською позицією.

Із початком повномасштабного вторгнення ситуація ще більше змінилась, тема з розвінчуванням фейків пішла в народ. Це видно по тій кількості мемів, які виникають після кожного дезінформаційного вкиду.

Усвідомлення того, що інформація теж може загрожувати життю людей – це додатковий щит захищу від російської дезінформації. На жаль, тепер більшість людей через власний травматичний досвід побачили, що російська пропаганда в прямому сенсі – вбиває, а та картинка, яку показує російське телебачення і розповідають родичі з Росії дуже відрізняється від того, що ми бачимо за вікном – як летять ракети чи їдуть танки.

Як основні теми для фейків використовують росіяни?

Росія переключилися на те, щоб атакувати українців як націю і спільноту, але зараз дуже багато фейків націлені на особистість. Вони стосуються економічної захищеності, мобілізації, можливості планувати завтрашній день, щоб людина почувалася максимально некомфортно і занепадала на персональному рівні.

Йдеться про такі, на перший погляд, неочевидні фейки, як повідомлення, на кшталт: «ПриватБанк від завтра не працює. Швидко знімайте гроші з карток». Здавалося б, нащо такій великій країні, як Росія, запускати такий дрібний фейк? Але таким чином Росія намагається викликати в людини паніку, вибити її з колії.

Вони вкидають багато таких фейків і маніпуляцій, щоб розхитати суспільство і кожного окремо на персональному рівні. Тому внутрішньо-політичні події, побутові речі, стосунки між людьми, зокрема між переселенцями – це те, куди Росія зараз б’є найбільше.

Які канали для поширення фейків Росія використовує найчастіше?

Основним джерелом фейків із боку Росії є Telegram і Viber, бо те, що можна знайти в закритих чатах, – відвертий треш. Більшість із цих каналів – анонімні і ми не знаємо напевно, хто за ними стоїть. Найбільша небезпека цих месенджерів у тому, що люди не просто додаються туди і читають там інформацію, а поширюють її у сімейні групи.

Ми можемо багато критикувати Meta (Facebook, Instagram і WhatsApp), YouTube і Twitter, але ці компанії комунікують із українським громадським сектором із перших днів війни. Вони справді намагаються зробити щось, що допоможе зробити простір соцмереж більш захищеним.

Натомість від Telegram і Viber немає ніякого зворотного зв’язку, а у самих додатках уже зашиті функції, що сприяють поширенню дезінформації. Кожен може купити нову SIM-карту і за три секунди створити анонімний канал і публікувати туди необмежену кількість повідомлень.

TikTok теж зреагував і ще на початку війни заборонив користувачам із Росії публікувати відео. Звісно, вони обходять цю заборону через VPN, але українці значно рідше тепер можуть натрапити на ці відео. Плюс TikTok ще й у тому, що соцмережа дуже швидко реагує на заклики до насилля й одразу видаляє такі відео.

Часто можна натрапити й на нібито невинні відео, які насправді просувають потужну антиукраїнську стратегію. Нещодавно у TikTok почали поширюватись відео, де росіяни переспівують відомі українські пісні. Українські блогери миттєво перехопили цей тренд і спродукували значно більше контенту.

Загалом до соцмережі TikTok може бути багато претензій, але українці зараз дуже класно її використовують для донесення потрібних месиджів як всередині країни, так і у світі. Український TikTok дуже патріотичний.

Російське вторгнення спровокувало величезну хвилю переселенців, яких явно в рази більше, ніж це було у 2014 році. Як російська пропаганда це використовує?

Спроби дискредитувати українських переселенців були і в 2014 році, але за рахунок того, що масштаби кількості переселенців зовсім інші, то і кількість зусиль, які Росія спрямовує на фейки і маніпуляції значно більша.

Основне завдання – дискредитувати і переселенців, і тих, хто приймає й максимально посварити ці дві категорії. Росіяни, як і раніше, маніпулюють мовою, культурою, звичаями.

Є одна історія, яку я бачила по соцмережах і чула від кількох знайомих, які «божилися», що теж чули її від реальних людей. Йдеться про те, що на заході Україні переселенці зі сходу нібито посварилися з місцевими, обізвали їх «бандерівцями» і відкрили у будинку, в якому вони жили газ, щоб помститися за негостинність.

Це дуже популярний фейк, запущений Росією у різних варіаціях, але він дуже небезпечний, бо люди його постійно переповідають і після кількох таких розповідей може скластися враження, що ти дійсно його чув від реальних людей, із якими трапилася ця історія.

А як Росія дискредитує українських переселенців закордоном?

Якраз у це Росія вкладає дуже багато ресурсів. Там так само йдеться про те, щоб посварити переселенців і тих, хто дає їм прихисток, але тактика сформована інакше.

По-перше, Росія запускає фейки про те, що європейські країни спеціально створюють забюрократизовані процедури для отримання допомоги переселенцям з України, щоб показати, що вони там нікому не потрібні. По-друге, поширюються маніпулятивні повідомлення, що Європа вижене українців при першій же нагоді, а після цього вони не зможуть повернутися в Україну. Для цього поширюють повідомлення про те, що когось не впустили на кордоні, а реальність така, що в людини міг закінчитись безвіз, наприклад.

Крім цього, Росія працює над тим, щоб дискредитувати переселенців в різних країнах Європи на національному рівні. Наприклад, запускаються історії про те. Що українські жінки їдуть закордон, щоб забрати європейських чоловіків або йдуть працювати повіями. І нонсенс у тому, що російській пропаганді вдається пропихнути такі історії у більш менш притомні європейські медіа.

Звісно, бувають і правдиві такі історії, європейські чоловіки одружуються з українками, а деякі дівчата дійсно йдуть працювати повіями, але це не масове явище, а російська пропаганда намагається показати це навпаки.

Ми не можемо бігати за кожним переселенцем, щоб спростувати черговий фейк росіян, але ми можемо показати світу позитивні історії, те, як українці насправді вдячні тим країнам, які їх прихистили і те, як із повагою вони ставляться до цих країн.

Матеріал створено за сприяння ГО «Львівський медіафорум» у межах проєкту «ЛМФ Підтримка мережі журналістів».