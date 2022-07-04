Російська пропаганда, а також деякі іноземні медіа поширюють фейк про начебто розкол в НАТО у питанні ставлення до війни в Україні. Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони.

Як повідомляється у Telegram-каналі відомства, російські пропагандисти посилаючись на нібито матеріал видання The Sunday Times стверджують, що серед країн НАТО спостерігається «розкол щодо ставлення до війни в Україні».

Також кремлівські медіа пишуть, що відсутність згоди в НАТО спричинила «поразку ідеї про розміщення невеликих контингентів військ Альянсу на Заході України».

Матеріали такого ж змісту поширили сайти видань Daily Banner, BB-CNTV та деякі інші ЗМІ.

Як першоджерело інформації про розкол в Альянсі всі видання вказують The Sunday Times. Проте жодне з повідомлень не містить ані гіперпосилання на першоджерело, ані імені експерта, який про це повідомляє, що є ознакою фейковості наведеної інформації, наголошують у ЦПД.