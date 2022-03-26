Центр протидії дезінформації при РНБО України рекомендує користуватися новим Telegram-ботом для перевірки фактів, який допомагає швидко розпізнати фейкові новини.

«Перевірка» розпізнає фейкові новини, неперевірену інформацію, відверту брехню та російську пропаганду, спрямовану проти України.

Як повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО, щоб розпізнати фейк, необхідно надіслати боту інформацію, яку потрібно перевірити на справжність. Надіслане посилання відразу потрапляє команді, яка вміє швидко перевіряти великі масиви інформації із застосуванням штучного інтелекту. Після надсилання новини відповідь надійде протягом кількох хвилин.

Про те, як добирати джерела інформації під час війни, читайте у нашій статті.