У список ліків, які мають подешевшати з 1 березня, увійшли медпрепарати українських виробників

Українські фармацевтичні виробники підписали декларацію щодо зниження та стабілізації цін на лікарські засоби. Вони погодилися знизити відпускні ціни на 100 найбільш популярних українських ліків на 30% вже з 1 березня, повідомили 19 лютого у МОЗ України.

До 100 найбільш популярних ліків, тобто тих, які, за аналітичними даними, найчастіше купують українці, увійшли 20 позицій, які виробляє фармацевтична компанія «Дарниця», 17 позицій – «Фармак», 22 позиції – Київський вітамінний завод, 5 позицій – Кусум Фарм, 6 позицій – Юрія-Фарм, 8 позицій – корпорація «Артеріум», 2 позиції — фармацевтична фабрика «Віола», 3 позиції — Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод та 10 позицій — ІнтерХім.

У список ліків, ціни на які будуть знижені з 1 березня 2025 року, увійшли ліки, які застосовуються при кашлі та застудних захворюваннях, антигістамінні, протизапальні та протиревматичні препарати, вітаміни та мікроелементи, ліки проти тиску, противиразкові засоби, заспокійливі, очні краплі, назальні спреї та інші. З детальним переліком можна ознайомитися за посиланням або знайти самостійно у списку нижче.

Нагадаємо, на виконання рішення РНБО від 12 лютого, уряд врегулював націнки на лікарські засоби, заборонив практику маркетингових платежів та відновив перевірки Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в частині контролю за цінами в аптечних мережах.