Ліки малають подешевшати вже 1 березня цього року

З початком весни ціни на ліки в Україні мали би знизитися. Кабінет міністрів обмежив максимальну торговельну націнку для аптек на рівні не більше 35% для безрецептурних препаратів і ввів регресивну шкалу для рецептурних. Українські виробники знизять відпускні ціни на 100 найбільш популярних ліків на 30% вже з 1 березня, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він нагадав, що під час засідання РНБО було затверджено заходи, які дозволить знизити ціни на ліки.

«Сьогодні, також на виконання рішення РНБО, уряд схвалює інші заходи для здешевлення ліків. Передусім, запускаємо низку регуляцій для забезпечення прозорого ціноутворення та належної конкуренції. Обмеження максимальної торговельної націнки для аптек – не більше 35% для безрецептурних препаратів і регресивну шкалу для рецептурних», – повідомив прем’єр-міністр.

Постачальники зможуть додавати не більше 8% до гуртової ціни залежно від вартості препарату. Буде посилено контроль за наявністю лікарських засобів у лікарнях. Пацієнти повинні отримувати ліки в лікарнях безоплатно.

У межах ініціативи «Зимова підтримка» рекордно розширено програму «Доступні ліки». Для цього в бюджеті закладено понад 6 млрд грн.

З липня 2025 року всі аптеки будуть зобов’язані укласти договір з НСЗУ і будуть відпускати препарати за програмою «Доступні ліки».

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що встановлюється заборона на здійснення маркетингових послуг, послуг із промоції лікарських засобів, інформаційних та інших послуг, пов’язаних із реалізацією лікарських засобів кінцевому споживачу до впровадження урядом окремого реферування оптових цін на всі лікарські засоби та розробки чітких правил здійснення маркетингу.

Також відновлюється державний нагляд за дотриманням аптечними закладами та дистриб'юторами вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін. Ціни в аптеках перевірятиме Держпродспоживслужба.