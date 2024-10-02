Ліка маркуватимуть кодом з унікальним ідентифікатором.

Україна переходить на стандарти ЄС для забезпечення українців якісними ліками й боротьби з фальсифікатом. Уряд ухвалив рішення про створення національної системи верифікації ліків з 2D-кодуванням. Воно зобов'язує виробників наносити засоби безпеки на упаковку лікарського засобу, повідомило 2 жовтня МОЗ України.

Виробники будуть зобов’язані маркувати упаковку ліків кодом з унікальним ідентифікатором. Перед тим, як ліки потраплять до споживача, лікарські засоби перевірятимуть на автентичність. Першу перевірку здійснюватимуть ще на рівні дистриб’юторів.

«У місцях відпуску лікарський засіб скануватимуть і перевірятимуть, чи відповідає інформація на унікальному верифікаторі тій, яка внесена виробником до централізованого сховища даних. Якщо дані збігатимуться, то код на упаковці деактивуватиметься і лікарський засіб видадуть пацієнту», – кажуть у МОЗ.

Якщо інформація не збігатиметься, система видасть попередження і визначить це як надзвичайний випадок. Такі ліки не видаватимуть споживачу, а їхньою перевіркою займуться компетентні органи.

Виробникам ліків дали час на підготовку до роботи в системі верифікації. З 1 січня 2026 року вони маркуватимуть упаковки ліків кодом з унікальним ідентифікатором добровільно, а з 1 січня 2028 року це стане обов’язковим.