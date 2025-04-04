Борги українців перед мікрофінансовими організаціями за рік зросли у 1,7 раза й склали на початку 2025 року 15,77 млрд грн. Про це у п’ятницю, 4 квітня, повідомив цифровий сервіс аналізу державних даних «Опендатабот».

«8,3 млн мікрокредитів майже на 52 млрд грн оформили українці за 2024 рік за даними Національного банку України. Це на 27% більше, ніж у 2023 році», – йдеться у повідомленні.

Відомо, що середня сума мікрокредиту за рік зросла на 26%. Якщо у 2023 році у мікрофінансових організацій переважно позичали 4 926 грн, то торік – 6 217 грн. У середньому видавали 693 тис. позик на місяць.

«Найбільше мікропозик брали у ІІІ кварталі: близько 729 тис. кредитів на місяць. Наприкінці року позичати стали менше – близько 691 тис. кредитів», – додають у сервісі.

Крім цього, вдалося з’ясувати, що у 2024 році українці накопичували більші борги. За перші три квартали заборгованість за мікрокредитами подвоїлась: з 9,3 млрд грн до 18,47 млрд грн. Під кінець року борг поменшав на 2,7 млрд грн, однак станом на початок 2025 року загальна заборгованість складала 15,77 млрд грн.

Нагадаємо, у середу, 22 листопада, Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №9422 про обмеження ставок за мікрокредитами. Відповідно до ухваленого закону, максимальний розмір денної відсоткової ставки за мікрокредитами не може перевищувати 1%.