Сьогодні ставка за мікрокредитами в Україні може сягати 5% на день

У середу, 22 листопада, Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект №9422 про обмеження ставок за мікрокредитами. За відповідне рішення проголосували 255 народних депутатів, повідомляє Liga.net.

Відповідно до ухваленого закону, максимальний розмір денної відсоткової ставки за мікрокредитами не може перевищувати 1%. Але зміни стануться не одразу: упродовж перших 120 днів перехідного періоду відсоткова ставка не має перевищувати 2,5% на день, упродовж наступних 120 днів – 1,5%.

Недотримання вимог закону щодо обмеження ставки передбачає для порушника штраф у розмірі від 5000 до 10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85-170 тис. грн) за кожний випадок.

Окрім того, законом забороняється укладати договір про споживчий кредит з особами, включеними до реєстру лудоманів.

Ухвалення закону ініціював Національний банк України, мотивуючи це необхідністю посилення захисту прав споживачів, адже компанії, що надають мікрокредити, нехтують перевіркою платоспроможності позичальників і перекривають ризики надвисокими ставками за кредитами.

Відсоткові ставки за мікропозиками в Україні сьогодні можуть сягати 5% на день, а за рік – майже 2000%. Середня денна ставка у сегменті – 2,5% (913% річних).

Як наслідок, за минулі півроку непідйомне боргове навантаження отримали 90 тис. позичальників. Понад 200 тис. – перебувають у стані хронічної заборгованості та брали нові кредити для погашення попередньо взятих.