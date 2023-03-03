Під час обшуків у підозрюваного знайшли гранату

Мешканець Кривого Рогу отримав підозру у шахрайстві та незаконному поводженні з боєприпасами. Як повідомили у Київській обласній прокуратурі у п'ятницю, 3 березня, чоловік знайшов особисті дані військового Збройних сил, який зник безвісти під час виконання бойового завдання на лінії зіткнення. Підозрюваний за допомогою дубліката сім-картки оформив кредит на захисника.

Чоловік діяв за аналогічною схемою й отримав понад 2 млн грн гривень. «Надалі він переказував гроші на підконтрольні собі банківські рахунки та декілька разів розрахувався в терміналах. Знятими коштами розпорядився на особисті потреби. За попередніми даними, він використав дані приблизно 20 зниклих військовослужбовців», – розповіли у прес-службі Київської обласної прокуратури.

Під час обшуків у підозрюваного знайшли й вилучили комп'ютери, мобільні телефони, сім-карти, банківські картки та гроші, а також гранату. Наразі чоловіка затримали й обирають йому запобіжний захід. Правоохоронці шукають всіх причетних до злочинної схеми та потерпілих.