Рятувальники працюють на місці ДТП поблизу Венеції

Українське МЗС підтвердило, що українські громадяни є серед жертв аварії з автобусом, яка сталась 3 жовтня у районі Венеції Местре. Про це у коментарі «Європейській правді» повідомив речник міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

Наразі відомо про чотирьох загиблих українців, ще троє травмовані. Зараз їм надається необхідна медична допомога в лікарні.

За словами Ніколенка, українське посольство в Римі та генеральне консульство в Мілані вже вирішують питання, пов’язані з цією дорожньо-транспортною пригодою.

Зокрема, українські консули взаємодіють із італійськими правоохоронцями в контексті з’ясування усіх обставин ДТП, тримають на контролі лікування українських громадян та встановлюють зв’язок із родичами.

ДТП сталася вночі поблизу Венеції, у районі Местре. Автобус, який перевозив 40 туристів, упав з естакади на залізничне полотно, пролетівши приблизно на 15 метрів. Після цього він загорівся, ймовірно, внаслідок контакту з електричними кабелями.

Внаслідок аварії загинула щонайменше 21 людина, в тому числі двоє дітей. Як писали італійські ЗМІ, причини дорожньо-транспортної пригоди ще не встановлені.

Оновлено. Кількість українців, які загинули в ДТП автобуса у Венеції, зросла до дев’яти.