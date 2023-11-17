На Тернопільщині рейсовий автобус врізався у службове авто, яке супроводжувало колону автобусів з дітьми. Через різке гальмування легкового автомобіля водій туристичного автобуса не встиг зреагувати і теж зіткнувся з цим транспортом. В аварії ні діти, ні пасажири рейсового автобуса і кермувальники травм не отримали.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася близько 14:30 16 листопада на львівській трасі поблизу села Довжанка. За попередньою інформацією, водій автобуса «Еталон», ймовірно через несправності транспорту, не впорався з керуванням. Як наслідок автобус викинуло на смугу зустрічного руху, де він зіткнувся зі службовим автомобілем Mitsubishi Oullander, який супроводжував колону автобусів з дітьми.

«У результаті різкої зупинки Mitsubishi автобус Neoplan 116, в якому перебували діти і, який рухався позаду, не встиг загальмувати й теж протаранив службове авто», – повідомили в поліції Тернопільщини в п’ятницю, 17 листопада.

На місце події викликали поліцію та швидку допомогу, однак медична допомога нікому з водіїв та пасажирів автобусів не знадобилася. Правоохоронці на кермувальника «Еталону» склали адмінпротоколи відповідно до статті 124 КУпАП (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та винесли постанову згідно із ч. 2 ст. 121 КУпАП (Керування водієм транспортним засобом, що має несправності системи гальмового або рульового керування). Винуватець аварії буде змушений заплатити штраф в розмірі 510 гривень. В суді також його можуть залишити без водійських прав строком на 1 рік.