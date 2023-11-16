Від удару карету відкинуло на електроопору

В селі поблизу Чернівців вранці 16 листопада трапилася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Зіштовхнулися легковий автомобіль та швидка медична допомога. Від удару карету відкинуло на електроопори. В аварії серйозно травмувалися водії та пасажири з обох транспортів.

Дорожня пригода сталася у селі Новий Киселів поблизу Чернівців на Мамаївській трасі. «Зіштовхнулися приватна швидка медична допомога та легкове авто. Внаслідок ДТП пошкоджено електроопору. На місці події працюють всі відповідні служби. Патрульні організували реверсивний рух», – повідомили в патрульній поліції Буковини в четвер, 16 листопада.

Внаслідок аварії є травмовані – їх кількість наразі уточнюється. На місце ДТП прибуло кілька швидких, лікарі оглядають усіх постраждалих. Також працює слідчо-оперативна група, щоб з’ясувати всі обставини аварії.

Правоохоронці факт ДТП внесли в ЄРДР за ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху).