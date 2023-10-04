Правоохоронці встановлюють обставини події

У вівторок, 3 жовтня, у Львові на вул. Шевченка трапилася ДТП. Внаслідок наїзду швидкої допомоги травмувався 13-річний хлопчик. Про це повідомили у поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій швидкої допомоги, 45-річний житель одного з сіл Яворівського району, рухаючись із увімкненими проблисковими маячками синього кольору і спеціальним звуковим сигналом, наїхав на пішохода, 13-річного місцевого мешканця. Як видно на опублікованих фото, ДТП трапилася в районі пішохідного переходу.

Внаслідок ДТП хлопчик отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували до лікарні.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Правоохоронці встановлюють обставини події.