Поліцейська Ольга Бриндас і хірург Гнат Герич

Хірурги львівської лікарня св. Пантелеймона врятували від ампутації ногу 25-річній поліцейській Ользі Бриндас з Яворова, яку на тротуарі поблизу міської ради збила нетвереза водійка. Вона потрапила до лікарні у вкрай важкому стані. Хірурги провели в операційній 15 годин і врятували пацієнтку.

ДТП сталося у центрі Яворова біля входу в Яворівську міську раду 29 травня цього року. Поліцейська вийшла з міської ради, як раптом на тротуар вискочив позашляховик і наїхав прямо на неї. Згодом з’ясувалося, що водійка за кермом авто була нетвереза. Потерпілу «швидка» терміново доставила до Львова, у лікарню св. Пантелеймона.

Стан був вкрай важкий: масивна крововтрата, відкритий перелом гомілкової кістки, три переломи стегна, травма м'яких тканин обличчя та грудної клітки. Найгірша ситуація була з ногою. Через надважкий відкритий перелом з масивним дефектом м'яких тканин гомілки пацієнтка мала прямі покази до ампутації. Та хірурги вирішили спробувати зберегти кінцівку, повідомили в лікарні.

«Операція тривала 15 годин. Аби зберегти пацієнтці ногу, ми застосували сучасну методику, а саме – трансплантацію її власних м'яких тканин з іншої ділянки тіла. Нам вдалося пересадити необхідний для закриття дефекту масив тканин та відновити цілісність гомілкової кістки», – повідомив завідувач відділення №1 Центру хірургії та онкології Гнат Герич.

Після операції на пацієнтку чекало тривале лікування. Перші шість тижнів їй не можна було рухатися, аби таз зрісся. Лише на другий місяць після ДТП Ольга завдяки щоденній роботі з фізичними терапевтами почала ходити на милицях.

Фізичний терапевт Лев Шпунт розповів, що Ольга дуже цілеспрямована та вмотивована. Вона дуже хотіла якнайшвидше повернутися додому, до 5-річної доньки.І за порівняно короткий час після важких поєднаних травм стала на ноги, почала знов уходити.

Поліцейська Ольга Бриндас вже повернулася з лікарні додому і знову вийшла на службу.