Дрогобицький міськрайонний суд Львівщини визнав Петра Михальчака винним у вчиненні трьох п’яних ДТП протягом півгодини та втечі з місць аварій. Його неодноразово зупиняли нетверезим за кермом, тому суд оштрафував чоловіка на 51 тис. грн, позбавив посвідчення водія на 10 років та конфіскував його авто.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у січні 2024 року, Петро Михальчак ввечері 13 грудня 2023 року їздив п’яним за кермом авто Mercedes-Benz ML 280 та вчинив три аварії у Дрогобичі приблизно за півгодини. Приблизно о 18:50 Петро Михальчак виїхав на зустрічну смугу та в’їхав у авто Škoda Felicia на вул. Сагайдачного у Дрогобичі, через 10 хвилин на сусідній вулиці Володимира Великого Михальчак не дотримався дистанції та в’їхав у Mitsubishi ASX. Після цього водій скоїв зіткнення з ще одним авто (Renault Premium), виїхавши на зустрічну смугу на вул. Сагайдачного.

О 19:15 поліція зупинила авто Петра Михальчака на вул. Сагайдачного та виявила у нього ознаки алкогольного сп’яніння (запах алкоголю, порушення координації рухів та мови), від проходження перевірки на місці зупинки та у медзакладі чоловік відмовився. На нього склали протоколи за п’яну їзду, вчинення ДТП та втечу з місця аварій.

На засідання суду Петро Михальчак не прийшов. Додамо, що чоловіка неодноразово зупиняли п’яним за кермом, до прикладу, це уже втретє протягом року його штрафує суд.

Справу розглянула суддя Марія Грицай, яка визнала Петра Михальчака винним у п’яній їзді – суд оштрафував чоловіка на 51 тис. грн, позбавив посвідчення водія на 10 років та конфіскував його авто Mercedes-Benz ML 280. На постанову ще може бути подана апеляція.