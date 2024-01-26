Галицький районний суд Львова визнав винною у нетверезому водінні лікарку Олену Войнову, яка їздила центром Львова з перевищеною у сім разів нормою алкоголю. Жінка визнала свою провину, і суд призначив їй 17 тис. грн штрафу з позбавленням водійських прав на один рік.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у січні 2024 року, лікарка Олена Войнова наприкінці 2023 року керувала автомобілем у нетверезому стані. Випадок трапився 30 грудня приблизно о 00:15 на площі Данила Галицького, 4, біля лялькового театру. Олену Войнову зупинила поліція за кермом авто Opel Corsa з ознаками сп’яніння, водійка пройшла перевірку на драгері, яка показала 1,42 проміле, що у сім разів перевищує допустиму норму.

Водійка прийшла на засідання суду. Олена Войнова підтвердила, що справді сіла за кермо нетверезою. Справу розглянув суддя Віталій Радченко, який дослідив усі матеріали та визнав водійку винною у нетверезій їзді. Їй призначили 17 тис. грн штрафу та заборонили керувати транспортними засобами протягом року. На постанову ще може бути подана апеляція.