Шевченківський районний суд Львова визнав винним у п’яній їзді місцевого підприємця Ярослава Мазуренка, якого поліція зупинила із перевищеною майже у сім разів допустимою нормою алкоголю. Це уже вдруге протягом року чоловіка зупиняють п’яним за кермом. Суд призначив йому 34 тис. грн штрафу із трирічною забороною керувати транспортними засобами.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у січні 2024 року, Ярослав Мазуренко пізно ввечері 30 листопада 2023 року (приблизно о 22:30) керував авто Toyota Land Cruiser на проспекті Чорновола у Львові. Авто зупинили поліцейські та виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння (запах алкоголю, тремтіння пальців рук, поведінка не відповідає обстановці). Водій погодився пройти перевірку на драгері, яка показала – 1,36 проміле алкоголю.

Додамо, що це уже вдруге протягом року Ярослава Мазуренка зупиняють нетверезим за кермом Toyota Land Cruiser. У суді чоловік визнав свою провину у п’яній їзді.

У постанові суду вказано, що Ярослав Мазуренко є приватним підприємцем. Згідно з даними бізнес-пошукової системи YouControl, основний вид діяльності ФОПа – ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування.

Справу розглянула суддя Олександра Баєва, яка дослідила усі матеріали та признала Ярослава Мазуренка винним у п’яній їзді, призначивши йому 34 тис. грн штрафу з трирічною забороною керувати транспортними засобами. На постанову ще може бути подана апеляція.