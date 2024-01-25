Сокальський районний суд Львівщини визнав винним у нетверезій їзді директора комунального Будинку воїна у Червонограді Михайла Палюгу. Поліція зупинила його у комендантську годину за кермом легковика з перевищеною майже у сім разів нормою алкоголю. Суд призначив водію 17 тис. грн штрафу та позбавив посвідчення водія на один рік.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у січні 2024 року, Михайло Палюга уночі 12 липня 2023 року (приблизно о 00:20) керував авто Chrysler з ознаками алкогольного сп’яніння у селі Сілець біля Червонограда. Його зупинили поліцейські і водій погодився пройти перевірку на драгері, яка показала 1,38 проміле алкоголю (майже у сім разів перевищена допустима норма).

У постанові суду зазначено, що Михайло Палюга працює у червоноградському комунальному закладі Будинок воїна. Згідно з даними бізнес-пошукової системи YouControl, Палюга очолює комунальний заклад. Згідно з декларацією посадовця за 2022 рік, у його власності є авто Chrysler Voyager 2004 року випуску.

На засідання суду Михайло Палюга прийшов та визнав свою провину. Справу розглянула суддя Лідія Фарина, яка дослідила усі матеріали та оштрафувала червоноградця на 17 тис. грн з позбавленням права керувати транспортними засобами протягом року. На постанову ще може бути подана апеляція.