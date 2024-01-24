52-річний водій не заперечував, що вживав алкогольні напої

У Львові патрульні виявили п’яного водія, після неодноразового порушення ним ПДР – у поліцію звертались люди та повідомляли, що водій їздить тротуарами. Чоловіку загрожує 17 тис. грн штрафу та позбавлення водійських прав на рік – справу розгляне суд.

Як вказано у повідомленні патрульної поліції Львівщини, 23 січня поліцейські отримали повідомлення від очевидців, які повідомляли про водія Peugeot Expert, що неодноразово порушив ПДР, їдучи по тротуарах.

Вказане авто інспектори виявили на вулиці Личаківській та подали сигнал водію про зупинку. Під час спілкування із водієм, у нього виявили очевидні ознаки алкогольного сп’яніння. 52-річний водій не заперечував, що вживав алкогольні напої. Від проходження огляду на стан сп‘яніння чоловік відмовився у присутності свідків.

На правопорушника патрульні склали протокол за ч.1 ст.130 (керування транспортним засобом у стані сп‘яніння) КУпАП. Чоловіку загрожує 17 тис. грн штрафу та позбавлення водійських прав на рік – справу розгляне суд.