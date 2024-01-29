Залізничний районний суд Львова визнав винною у порушенні ПДР збиту автомобілем Оксану Лутковську. Жінка вийшла на дорогу поза пішохідним переходом та спричинила ДТП. Суд призначив їй 850 грн штрафу.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у січні 2024 року, Оксана Лутковська 9 листопада 2023 року близько 06:40 вийшла на проїзну частину вул. Городоцької поза пішохідним переходом, де її збив автомобіль марки Smart. ДТП трапилась поруч із будинком №257. У постанові суду вказано, що унаслідок зіткнення авто отримало механічні пошкодження.

Щодо пішохідки поліція склала протокол про адмінправопорушення через порушення нею правил дорожнього руху, що призвело до ДТП. На засідання суду Оксана Лутковська не прийшла, але подала заяву, у якій визнала свою провину.

Справу розглянула суддя Ірина Мруць, яка дослідила усі матеріали та оштрафувала Оксану Лутковську на 850 грн, а також зобов’язала сплатити 605 грн судового збору. На постанову ще може бути подана апеляція.